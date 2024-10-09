Глава Лабытнанги Трескова выдвинулась на новый срок

Глава Лабытнанги Марина Трескова подала документы для участия в конкурсе на пост главы города. Об этом агентству «Новый День» сообщили в администрации.
Сегодня, 9 октября, последний день приёма документов от желающих побороться за должность главы. Сам конкурс состоится 14 октября.
Марина Трескова первый раз заняла пост градоначальника в 2016 году, после того, как должность с уголовным делом оставил Олег Черевко.
Новый срок г-жи Тресковой (в случае, если её снова назначат главой) должен быть ознаменован крупной муниципальной реформой – ожидается объединение Лабытнанги и Приуральского района.
Лабытнанги, Наталья Ефремова
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