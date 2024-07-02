Трескова заявила, что приуральцы хотят присоединиться к Лабытнанги

Глава Лабытнанги Марина Трескова сделала новое заявление, которое касается соседнего муниципалитета. Она сообщила, что жители села Катравож, которое сейчас входит в состав Приуральского района, желают присоединиться к Лабытнанги.

«Не обошли стороной и вопрос включения Лабытнанги в Приуральский район. <...> Оказывается, сельчане активно поддерживают идею объединения: 97% опрошенных в зале высказались «за». Понимая масштаб будущих проектов, начатых в городском округе, почти каждый выразил готовность вместе с нами выстраивать планы по развитию Приуралья», – написала г-жа Трескова в своём аккаунте в телеграм.

Такой вывод она сделала после посещения Катравожа. Встреча была вчера, 1 июля. На ней также присутствовал действующий глава Приуральского района Иван Сакал. Однако он ничего про объединение и желание катравожцев не написал.

Власти Ямала пытались провести реформу объединения Лабытнанги и Приуральского района этой весной. Она проходила в условиях полной закрытости и без обсуждения с жителями города и района. Это вызвало протесты населения. Люди отказались поддержать слияние.

После этого произошло отсоединение от Приуральского района посёлка Горнокнязевск – он теперь входит в состав Салехарда. А в Приуральском районе начались поездки главы Ивана Сакала и мэра Лабытнанги Марины Тресковой по посёлкам и сёлам.

Лабытнанги, Приуральский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube