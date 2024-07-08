Аксаровскую больницу присоединяют к лабытнангской

Больницу в Аксарке оптимизируют – её присоединят к больнице в Лабытнанги. Объединение учреждений повлечёт за собой сокращение руководящих сотрудников. Больница в Аксарке перестанет существовать как отдельное юрлицо в начале 2025 года, сообщает «Приуралье».

«Сокращение медперсонала не предусматривается. Будет рассмотрен вопрос только о сокращении дублирующих функций учреждения. Мы понимаем, что не может быть два главных врача, два начальника отдела кадров», – отметила замдиректора окружного департамента здравоохранения Наталья Забара, которую цитируют журналисты.

По данным главы Приуральского района Ивана Сакала, сократят 11 ставок немедицинского персонала. «Тем, кто попадёт под сокращение, предложим подходящие рабочие места», – пообещал глава района.

Приуральский район хотели скоропостижно присоединить к Лабытнанги, вынеся вопрос на думу весной 2024 года. Это возмутило жителей муниципалитета, дума отказалась принимать такое решение, жители потребовали публичного обсуждения вопроса. Летом 2024 года началось турне глав Лабытнанги Марины Тресковой и Приуральского района Ивана Сакала по населённым пунктам муниципалитета, на котором главы рассказывают о преимуществах объединения.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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