Больницы оптимизируемых Красноселькупского и Приуральского районов сделали участковыми

Две больницы на Ямале потеряют статус районных и станут участковыми. Их присоединят к другим больницам.

Это Красноселькупская больница и больница Аксарки. Их присоединят к медучреждениям в Тарко-Сале и Лабытнанги соответственно. Решение об этом подписал губернатор Дмитрий Артюхов 24 августа 2024 года.

Присоединение случится 1 января 2025 года.

Из письменных пояснений пресс-службы можно сделать вывод о том, что причина оптимизации – в малом количестве населения. «Структура медучреждений округа приводится в соответствие с федеральными нормативами, которые регламентируют организацию участковых больниц при количестве прикреплённого населения от 5 до 20 тысяч. Сокращение видов медицинской помощи и ее объемов не предусмотрено», – объяснили чиновники в аннотации к документу.

В Красноселькупском районе проживают около 5700 человек. В Приуральском районе – чуть более 10 тыс. человек.

Департамент здравоохранения Ямала, а также курирующие чиновники оптимизацию не комментировали.

Как сообщили журналисты СМИ Красноселькупского района, в Красноселькупе после оптимизации закроется туберкулёзное отделение. «Сейчас в ЦРБ нет фтизиатра. Наблюдение больных туберкулёзом проходт амбулаторно. После реорганизации больные туберкулёзом будут проходить необходимое лечение в специализированном учреждении Харпа», – сообщила заместитель главврача больницы Надежда Нирматова.

Она обещала, что в больнице останутся узкие специалисты и все существующие исследования.

В больнице Аксарки тоже обещают, что для пациентов ничего не изменится – люди смогут получать помощь не только в Лабытнанги, но и в Тарко-Сале, туда они также будут прикреплены. Более того, там говорят, что и сокращения среди сотрудников не будет. «Штатная численность сотрудников и структура самого учреждения не претерпят знчительных изменений», – сказала зместитель главврача Ирина Бетехтина. А корреспондент местного ТВ «Приуралье» добавила: сокращения коснутся «дублирующего» управленческого персонала, а немедицинскому персоналу предложат альтернативные варианты трудоустройства.

Объединение больниц происходит на фоне муниципальной реформы. Приуральский район присоединяют к Лабытнанги. Красноселькупский – к Пуровскому району. Ранее население выступило против слияния муниципалитетов, но чиновники начали процедуру снова.

В апреле на встрече населения и главы Красноселькупского района Юрия Фишера люди уже поднимали вопрос потери самостоятельности красноселькупской больницы в случае её присоединения к учреждению в Тарко-Сале.

«Получается, участковая больница будет подчиняться Тарко-Сале. Начнутся проблемы у народа. Они есть сейчас, но мы решаем с Тюменью, Новым Уренгоем, Ноябрьском. А если мы присоединяемся к Пуровскому району, нам по любому поводу нужно будет решать с Тарко-Сале. Если там будут специалисты, то мы будем отправлять в Тарко-Сале, хотя мы знаем, что специалисты есть в Новом Уренгое или в Тюмени по маршрутизации. Но если нас присоединят, то сначала будет Тарко-Сале, а потом другие больницы», – говорила одна из жительниц.

«Я передам ваши опасения в Салехард и вместе будем думать. Я как житель тут с вами согласен», – сказал тогда глава. Какое решение было принято – неясно.

Приуральский район, Касноселькупский район, Наталья Ефремова

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