Жители Приуралья не верят во всеобщую поддержку реформы по слиянию с Лабытнанги

В Лабытнанги состоялись публичные слушания по вопросу объединения города с Приуральским районом. Как сообщили главы территорий, присутствующие поддержали административную реформу. Вместе с этим в комментариях в паблике «Приуралье ТВ» в ВК подписчики устроили «марафон антислияние» – люди пишут, что они против объединения, и предполагают, что присутствующих на публичных слушаниях просто заставили поднять руки в поддержку решения правительства.

Публичные слушания в Лабытнанги состоялись 3 февраля. После их завершения мэр Лабытнанги Марина Трескова в своих аккаунтах снова напомнила, что приуральцев ждут на туристических проектах.

«Важную роль играют агломерационные процессы в опорных городах Арктики, формирование туристического кластера, включая горнолыжный комплекс Рай-Из, Арктический парк природы и уникальную международную научную станцию «Снежинка». Объединение ресурсов позволит привлечь дополнительные источники финансирования, повысить доходную часть бюджета», – написала градоначальник.

Иван Сакал, глава Приуральского района, сообщил подписчикам: «совсем скоро, вместе с реализацией на нашей земле проектов федерального масштаба, мы все убедимся в правильности наших с вами сегодняшних действий!».

В конце января состоялась серия публичных слушаний в Приуральском районе – там тоже все проголосовали за создание объединённого муниципалитета.

При этом, очевидно, всё ещё остаются те, кто реформу не поддерживает. В комментариях к сюжету о публичных слушаниях в паблике «Приуралье ТВ» в ВК подписчики оставили множество негативных отзывов о слиянии. Подписчики местного ТВ считают, что пришедшие на слушания люди просто поддались на уговоры своего руководства. Правда, подтверждения применения административного ресурса противники реформы не приводят.

«Очень интересно. Кого слушаем? Тех, кто говорит «Развивать район нужно уже сейчас». Людей, не имеющих отношения к району.Сегодня здесь, а завтра крылом самолёта помашут и плевать хотели, что там будет на этом севере. Кстати о голосовании. Есть у меня замечательный друг-подруг. Ну вот в диалоге задала вопрос: «Что-то я не поняла, ты что там руки тянешь? Объединяться желание искреннее появилось? С чем связано? Вроде за дружеским вечерним междусобоем мы с тобой на одном берегу». Ответ меня в принципе не удивил: «ну нам сказали руки поднять, все подняли и я подняла». Вот так вот ребята и решаются судьбы…», – написала одна из пописчиц.

«22 января, когда была встреча глав Приуралья и Лабытнанги с оленеводами и рыбаками на деловом разговоре , были против за объедение, никто руки не поднял! Исходя из этой встречи, Приуральский район нужен ради развитие Лабытнанги, чтобы большие проекты развивать», – отметила другая.

«За последние лет 5-10 отстроили новые детские сады, и школе быть дороги(парковка ),сетевые магазины, аптеки, новое здание скорой помощи, строительство многоквартирных домой, храм, лыжная база, каток, спортивные площадки и многое многое.. все условия для жизни. На мой взгляд Аксарка и без какого-либо присоединения отлично развивается», – поделилась своим мнением третья читательница паблика.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube