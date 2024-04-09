Ямальские депутаты скрывают решения по вопросу объединения муниципалитетов

Депутаты Приуральского района 8 апреля проголосовали по вопросу объединения с Лабытнанги. В Сети появился протокол заседания, согласно которому народные избранники отказались запускать слияние муниципалитетов. Однако ни одного официального документа или пояснения получить по-прежнему не удаётся. Нету даже информации о том, что заседание вообще должно было состояться и что на нём должны были рассматривать вопросы объединения. Сложилась абсурдная ситуация: муниципальная реформа уже дошла до официальных процедур, но информация об этом скрывается всеми заинтересованными структурами.

Частично протокол заседания думы Приуральского района опубликован в группе «Голос тундры» в «ВК».

Агентство «Новый День» попыталось связаться с председателем думы Приуральского района Александром Кочергиным. Именно его подпись стоит под документом, который распространяется в Сети. Г-н Кочергин является директором предприятия «Спецтеплосервис». В приёмной компании записали вопрос и контакты журналиста и обещали перезвонить. Звонка на момент выпуска новости не поступило.

Аналогичная ситуация – в приёмной Приуральской думы. Там не смогли озвучить информацию, которая должна быть публичной и обсуждаемой всенародно. По телефону думы сказали, что решения депутатов не комментируются.

Ранее жители района инициировали петицию против объединения с Лабытнанги. В соцсетях также запущена дискуссия, очень много её участников высказываются против реформы.

Приуральский район, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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