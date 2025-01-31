В Приуральском районе все поддержали объединение с Лабытнанги

Жители райцентра Приуральского района – Аксарки – поддержали на публичных слушаниях объединение с Лабытнанги. Об этом сообщил 31 января глава района Иван Сакал.

«Презентовали землякам план развития района и в частности Аксарки. Планы большие – сделать из села центр сельской жизни всего Ямала. Для этого разрабатываем мастер-план»,– написал г-н Сакал.

Серия публичных слушаний в районе завершилась. Теперь публичные слушания должны пройти в Лабытнанги. После этого муниципалитеты объединят.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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