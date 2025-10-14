Конкуренцию Тресковой в борьбе за пост главы района составят чиновники

Три кандидата подали документы для участия в конкурсе на пост главы объединённого Приуральского района. Это два чиновника из муниципалитетов, которые будут объединены (Приуральский район и Лабытнанги) и действующий глава Лабытнанги Марина Трескова. Приём докментов завершился.
Конкуренцию г-же Тресковой составят начальник департамента градостроительства, землепользования и имущественных отношений администрации Лабытнанги Руслан Клебанский и начальник департамента имущественных отношений Приуральского района Илья Агапов, рассказали в пресс-службе мэрии.
Новую администрацию будут создавать на базе мэрии Лабытнанги.
Приуральский район объединили с городом Лабытнанги со второй попытки. Первая попытка вызвала сопротивление думы и населения и оказалась провальной.
Приуральский район, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»