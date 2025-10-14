российское информационное агентство 18+

14 октября 2025

Конкуренцию Тресковой в борьбе за пост главы района составят чиновники

Три кандидата подали документы для участия в конкурсе на пост главы объединённого Приуральского района. Это два чиновника из муниципалитетов, которые будут объединены (Приуральский район и Лабытнанги) и действующий глава Лабытнанги Марина Трескова. Приём докментов завершился.

Конкуренцию г-же Тресковой составят начальник департамента градостроительства, землепользования и имущественных отношений администрации Лабытнанги Руслан Клебанский и начальник департамента имущественных отношений Приуральского района Илья Агапов, рассказали в пресс-службе мэрии.

Новую администрацию будут создавать на базе мэрии Лабытнанги.

Приуральский район объединили с городом Лабытнанги со второй попытки. Первая попытка вызвала сопротивление думы и населения и оказалась провальной.

