Глава в укрупнённом Приуральском районе появится 17 октября

Новый глава в объединённом Приуральском районе появится 17 октября. В этот день комиссия проведёт отбор кандидатов и потом очно заслушает претендентов на пост мэра. Из них выберут победителя.
Документы от желающих возглавит укрупнённый район будут принимать с 24 сентября по 13 октября 2025 года. Об этом сообщается на сайте администрации Лабытнанги – города, к которому присоединили Приуральский район.
Конкурс на пост главы объявила на минувшей неделе новая дума объединённого района во главе с Евгением Зуйковым.
Основным кандидатом на пост главы нового муниципалитета является Марина Трескова – действующий глава Лабытнанги.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»