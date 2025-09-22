Глава в укрупнённом Приуральском районе появится 17 октября

Новый глава в объединённом Приуральском районе появится 17 октября. В этот день комиссия проведёт отбор кандидатов и потом очно заслушает претендентов на пост мэра. Из них выберут победителя.

Документы от желающих возглавит укрупнённый район будут принимать с 24 сентября по 13 октября 2025 года. Об этом сообщается на сайте администрации Лабытнанги – города, к которому присоединили Приуральский район.

Конкурс на пост главы объявила на минувшей неделе новая дума объединённого района во главе с Евгением Зуйковым.

Основным кандидатом на пост главы нового муниципалитета является Марина Трескова – действующий глава Лабытнанги.

