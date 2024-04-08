Жители Приуральского района запустили петицию против объединения с Лабытнанги

Жители Приуральского района создали петицию против объединения с Лабытнанги. Как пояснил автор петиции Иван Поршнев, она сейчас проходит экспертизу на РОИ. Но дискуссия по этому поводу и голосование уже запущено «ВКонтакте». Пока что абсолютное большинство голосующих против слияния муниципалитетов.



Противников объединения возмутила формулировка анонимного инсайдера правительственного агентства «Север-пресс», который сообщил, что существование Приуральского района – это географическая нелепость.

«Расположение наших сел района мы не считаем географической нелепостью. А вот ваши планы, создадут не только географическую нелепость, ну и административную.

Мы хотим остаться жителями Приуральского района с районным центром в с. Аксарка. И пусть у каждого будет своя траектория развития у г. Лабытнанги – своя, у Приуральского района – своя»,– пишет автор петиции.



В числе аргументов против слияния он называет неудобства для жителей.



– г. Лабытнанги часто становится труднодоступным городом в период распутицы, а это два раза в год;

– жителям Байдарацкой тундры, п. Щучье, п. Белоярск придётся преодолевать большие расстояния для решения личных вопросов, требующих обращения в администрацию или медицинские учреждения;

– на протяжении всего времени существования нашего района развивалось и развивается оленеводство, рыболовство – это наш образ жизни, это традиции наших предков, которые жители района чтут и берегут. Присоединение сёл к г. Лабытнанги повлечёт за собой постепенное уничтожение данных отраслей, т.к. даже по новостным заголовкам видно, что в приоритете теперь другие отрасли. Мы не против развития нашего округа, но не хочется, чтоб «одно» развивали, а «другое» ломали!



О том, что сразу четыре муниципалитета Ямала подвергнутся объединению, стало известно чуть более недели назад из правительственной прессы. Официально объединение прокомментировал глава Красноселькуп кого района Юрий Фишер. Он заявил, что после присоединения возглавляемого им муниципалитета к Пуровскому району у объединенного округа вырастет бюджет. На многие вопросы жителей он ответить не смог.



На местных думах никаких документов нет. Депутаты местного и окружного уровня предпочитают молчать.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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