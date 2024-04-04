Лабытнанги и Приуральский район тоже хотят объединить

Ещё два муниципалитета на Ямале ждёт объединение: это Лабытнанги и Приуральский район. Об этом сообщил собеседник в правительстве Ямала. Поводом для административного переустройства стали планы по созданию туристических объектов в Приуральском районе. Здесь должен появиться горнолыжный курорт, который строит инвестор. Также здесь будет располагаться научная станция «Снежинка».

Именно в Приуральском районе создан природный парк Ингилор, там достраивают турбазу Харбейскую и планируют создать зоопарк.

По версии управленцев из правительства Ямала, будет логично, если административный центр такого крупного туристического кластера расположится в городе. Центром Приуральского района сейчас является ело Аксарка – оно уступает по развитию инфраструктуры городу Лабытнанги.

Пока что вопрос также находится в стадии обсуждения, то есть решения муниципальных дум о начале процесса объединения пока нет, но, вероятно, стоит их ждать в ближайшее время.

Ранее стало известно о том, что дума Красноселькупского района должна запустить процедуру общественных слушаний для объединения с Пуровским районом. Причиной для объединения власти называют экономику – у Пуровского района якобы больше бюджет и район лучше взаимодействует с предприятиями ТЭК. На минувших выходных прошла встреча главы Красноселькупского района Юрия Фишера с населением. Многие высказались против объединения и назвали свои аргументы.

Лабытнанги, Приуральский район, Наталья Ефремова

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