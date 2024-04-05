Жители Приуральского района Ямала требуют публичного обсуждения присоединения к Лабытнанги

Жители Приуральского района требуют от властей Ямала публичного обсуждения реформы по присоединению Приуральского района к Лабытнанги. Дискуссия запущена в группе «Голос тундры» «Вконтакте», а также под постом СМИ в соцсетях.

«Приуральцы и все неравнодушные люди обращаюсь к вам и прошу! Надо чтобы нас услышали, мы не хотим объединения с Лабытнангами. Мы хотим чтобы Приуральский район остался таким как есть, со своей землёй и столицей Аксаркой. Объединение приведет к обнищанию и закрытию поселков, к ещё большим проблемам в оленеводстве и всем сельском хозяйстве.

На Лабытнанги вешают 2 больших федеральных проекта и хотят ещё наш район, если это произойдет им будет очень трудно справится, и поселки останутся без внимания и денег!

Комментируйте, так они могут нас услышать.

2 года назад они уже обвиняли меня в том что ликвидация это фейк. Тогда реформу остановили из за шума», – написал пользователь Иван Поршнев.

В 2022 году он действительно выкладывал в Сеть документы, оформленные в стилистике департамента внутренней политики Ямала, о присоединении Приуральского района к Салехарду. Тогда власти заявили, что это фейк.

«Я против объединения Приуральского района и Лабытнаног. Ничего хорошего это жителям Приуральского района не даст, а создаст ещё больше проблем! Почему не учитывают мнение населения, а ставят перед фактом?», – написала Анна Рочева.

«Необходимо спросить жителей Приуральского района о вопросе присоединения», – согласилась Елена Богданова.

«Оставьте пожалуйста наш Приуральский район и столицу Приуралья с.АКСАРКА в покое !!!

Не стоит присоединять к Лабытнанги. Я с уважением отношусь к М.Тресковой (глава Лабытнанги – прим.ред) и ее деятельности, к ее команде, но все равно это будет не уместно», – высказал своё мнение Эдуард Лаптандер.

В дискуссии пока нет ни одного защитника реформы.

О том, что на Ямале вот-вот будут запущены две административные реформы, стало известно буквально неделю назад. Красноселькупский район планируют объединить с Пуровским по причине того, что у второго муниципалитета больше бюджет. Приуральский хотят присоединить к Лабытнанги для лучшей управляемости – на территории этих двух муниципалитетов будут создавать крупные туристические проекты, которые войдут в один кластер.

Приуральский район, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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