На Ямале планируют объединить два района

На Ямале рассматривают вариант объединения Пуровского и Красноселькупского районов в один округ. Собеседник в правительстве объясняет: сокращать администрацию и другие бюджетные структуры не будут. Но у районов будет общий бюджет. Решение пока находится в стадии обсуждения. Жители Красноселькупского района встревожены планами и уже создали петицию против объединения.

Назвать новый округ планируют Пуровский.

«Мера принимается, чтобы «вовлечь» отдалённый Красноселькупский район в динамичное развитие территории, усилить социальную базу, наладить сотрудничество и обмен опытом», – пишет издание «Север Пресс» со ссылкой на собеседника в органах МСУ.

Сейчас в Красноселькупском районе около 6 тыс. жителей. В Пуровском – около 51,6 тыс. человек.

При этом сотрудник правительства Ямала, знакомый с идей новой муниципальной реформы, отмечает, что бюджет больше у Пуровского района, кроме того, там лучше налажено взаимодействие с предприятиями ТЭК. Панируется, что это станет сильным аргументом за объединение – Пуровский округ сможет делить бюджет между двумя районами.

В случае объединения администрация Красноселькупского района станет территориальным органом администрации Пуровского округа (грубо говоря, отдел). Глава района будет подчиняться главе округа.

Пуровский район, Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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