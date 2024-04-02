Жители Красноселькупского района завалили главу вопросами об объединении с Пуровским

В Красноселькупском районе начали публичное обсуждение планируемой реформы – объединения с Пуровским районом. В минувшие выходные глава района Юрий Фишер встречался с населением и попробовал ответить на вопросы граждан. Отрывки разговора выложены в местных пабликах. Разговор проходил достаточно спокойно, однако многие жители района высказались против объединения.

Основное опасение граждан – что в районе сократят все социально значимые учреждения. Больницу сделают филиалом, сократят число спасателей в противопожарном отряде, заставят граждан ездить за получением каких-либо справок в Тарко-Сале (центр Пуровского района). На сходе даже было высказано мнение, что причина объединения – это большой потенциал Красноселькупского района с точки зрения добычи углеводородов и исчерпание запасов в Пуровском районе.

Хотя в качестве основного аргумента за объединение власти приводят желание уравнять бюджеты районов. Сейчас Пуровский, по версии собеседника из правительства, богаче и эффективнее взаимодействует с предприятиями ТЭК.

«Вопрос о сохранении этноса. Будут сохранены меры поддержки, будет оказываться помощь из окружного бюджета, здесь точно будет развитие», – сказал г-н Фишер. Он заявил, что те меры, которые сейчас есть для аборигенного населения, останутся, даже если их нет в Пуровском районе. «Мы придумаем юридические особенности. Возможно, придётся привязываться к стойбищам, к лесному содержанию (очевидно, имеется в виду лесное содержание оленей – прим.ред). Мы будем решать вопрос. Все формы поддержки останутся», – пообещал глава.

Вопрос о самостоятельности больницы Юрий Фишер обещал обсудить «с Салехардом». Так он отреагировал на замечание сотрудницы больницы о том, что теперь Красноселькуп не сможет решать, где жителям лучше получать высокотехнологичную помощь.

«Получается, участковая больница будет подчиняться Тарко-Сале. Начнутся проблемы у народа. Они есть сейчас, но мы решаем с Тюменью, Новым Уренгоем, Ноябрьском. А если мы присоединяемся к Пуровскому району, нам по любому поводу нужно будет решать с Тарко-Сале. Если там будут специалисты, то мы будем отправлять в Тарко-Сале, хотя мы знаем, что специалисты есть в Новом Уренгое или в Тюмени по маршрутизации. Но если нас присоединят, то сначала будет Тарко-Сале, а потом другие больницы», – сказала одна из жительниц.

«Я передам ваши опасения в Салехард и вместе будем думать. Я как житель тут с вами согласен», – сказал глава.

Красноселькупский глава заявил, что уже обсуждал многие вопросы с главой Пуровского района Антоном Колодиным, поэтому может гарантировать некоторые вещи от его имени.

«Пуровскому какой резон принимать Красноселькупский район?», – спросили жители. «Потому что Ямал – это одна большая семья», – неопределённо ответил Юрий Фишер, игнорируя экономические и политические аргументы.

Он не смог прямо ответить на вопрос, зачем нужна реформа, если всё останется на своих местах и даже территория района сохранит своё название. Глава перевёл тему разговора и напомнил жителям, что в 2021 году тоже состоялась реформа – район преобразовали в округ. Упразднили районные думы. Тогда жители также боялись ухудшения доступности госуслуг, но этого не случилось.

Людей интересовало, что станет с противопожарным отрядом. «Вы структура окружная. Для вас ничего не изменится. Может, по-другому назовут ваш отряд», – неуверенно ответил г-н Фишер и обещал дать развёрнутый ответ после консультации с руководство отряда.

По словам Юрия Фишера, чтобы состоялось объединение, сначала районная дума должна вынести решение о назначении публичных слушаний. Затем люди в сёлах будут высказывать своё мнение. После публичных слушаний дума утверждает их результат. Вариант, при котором дума не станет выносить вопрос на публичные слушания, г-н Фишер комментировать не стал. Он не ответил на вопрос, что произойдёт, если дума откажется назначать слушания.

Кстати, слушания дума должна была анонсировать сегодня. Но на сайте думы и на сайте администрации района по-прежнему нет никакой официальной информации.

Красноселькупский район, Пуровский район, Наталья Ефремова

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