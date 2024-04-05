Депутаты-одномандатники из Заксобарния Ямала отмалчиваются по теме оптимизации районов

Ни один из депутатов Заксобрания Ямала не высказался на тему планируемого объединения территорий. В том числе молчат и депутаты-одномандатники, которые представляют интересы жителей оптимизируемых районов.

Одномандтником в Пуровском округе, куда входит также и Красноселькупский район, является Василий Степанов, первый зам гендиректора АО «Арктикгаз». Его помощник Татьяна Шишкова ещё неделю назад обещала прояснить позицию г-на Степанова по вопросу планируемого объединения Красноселькупского и Пуровского районов и предоставить её агентству «Новый День». Однако вместо этого перестала выходить на связь.

В телеграм-канале г-на Степанова можно найти лишь перепосты из других каналов, таких как канал «ЕР» или ЗС ЯНАО.

Одномандатником в Лабытнангском округе № 2 является председатель ЗС ЯНАО Сергей Ямкин. Именно он представляет интересы жителей Приуральского района, который хотят присоеденить к городу Лабытнанги. У г-на Ямкина два помощника Ирина Козлова и Емельянова Елена. Ни до одного из них дозвониться сегодня не удалось.

В телеграм-канале спикера ЗС Ямала также нет ничего о темах, которые в данный момент волнуют жителей четырёх ямальских территорий.

Салехард, Наталья Ефремова

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