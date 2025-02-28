В течение года на Ямале создадут администрацию и думу объединённого Приуральского района

В Заксобрание ЯНАО внесли законопроект об объединении Приуральского района и Лабытнанги. Дата ближайшего заседания депутатов пока не названа, но в любом случае очередное заседание состоится не позднее третьей декады марта. Таким образом слияние, вероятнее всего, будет одобрено весной. Центром района, согласно законопроекту, станет город Лабытнанги.

В законопроекте говорится, что переходный период для нового муниципалитета продлится год, до 1 января 2026 года.

В течение этого срока укрупнённый район должен будет выбрать новую думу из 20 депутатов, назначить нового главу и сформировать администрацию района.

До того, как у района появятся новые органы власти, будет действовать существующий порядок.

Агентство «Новый День» запросило комментарии в пресс-службе правительсва ЯНАО по поводу сроков избрания новой думы, ответ в редакцию пока не поступил.

Приуральский район, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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