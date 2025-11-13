Глава объединённого Приуральского района Трескова получила нового заместителя

Глава объединённого Приуральского района Марина Трескова представила своих заместителей. Из команды экс-главы Приураьского района Ивана Сакала в её команду перешёл один человек, все остальные – это те, кто работал в администрации Лабытнанги до слияния. Итого у Марины Тресковой семь замов и управляющий делами.

Игорь Келенджеридзе – бывший зам Марины Тресковой в Лабытнанги по вопросам строительства, сохранил пост в новой команде.

Дмитрий Лукьяненко – бывший зам Марины Тресковой в Лабытнанги по вопросам ЖКХ, сохранил пост в новой команде.

Екатерина Кобычева – бывший зам Тресковой по социальным вопросам, сохранила пост в новой команде.

Елена Глущенко – бывшй зам Тресковой по внутренней политике, сохранила пост в новой команде.

Андрей Ракитянский – бывший зам Тресковой по вопросам безопасности, сохранил пост в новой команде.

Людмила Пищугина – бывший зам Тресковой по вопросам экономики и финансов, сохранила пост в новой команде.

Елена Гапаненко – бывший управляющий делами Тресковой, сохранила пост в новой команде.

Появился также новый первый зам – Сабир Фергалиев, для взаимодействия с отдалёнными поселениями. Ранее он был заместителем главы в ликвидированной администрации Приуральского района.

«Выстроим различные формы обратной связи с населением: к обычным личным приёмам граждан прибавятся видео- и выездные приёмы, а также Дни поселений с выездом на места. А поможет мне всегда держать руку на пульсе жителей Большого Приуралья моя надёжная команда заместителей», – написала г-жа Трескова в своём тг-канале.

