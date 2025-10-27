Глава Лабытнанги возглавила объединённый Приуральский район

Главой объединённого Приуральского района стала Марина Трескова – мэр Лабытнанги. Решение приняла комиссия и утвердила дума, всенародных выборов на Ямале нет. У г-жи Тресковой были два номинальных конкурента – чиновники пока ещё существующих отдельно Приуральского района и Лабытнанги.

«Сердечно благодарю каждого за оказанное доверие. Отдельное спасибо – бывшему главе Приуралья Ивану Сакалу. Его тёплые слова напутствия, прозвучавшие сегодня в мой адрес, вдохновляют на решение стоящих перед нами важных задач. Рассчитываю на вашу помощь: воплощение в жизнь всех планов во многом зависит от нашего единства и сплочённости, от трудового вклада каждого в общее дело», – написала г-жа Трескова в своих соцсетях 27 октября.

Напомним, руководивший до объединения Приуральским районом Иван Сакал в сентябре перешёл на работу в Заксобрание ЯНАО.

Реформа по слиянию района и города была реализована со второй попытки. Сначала власти ЯНАО хотели провести её тайно без объяснения и разговоров с жителями. Одновременно с этим была запущена реформа по объединению Пуровского и Красноселькупского районов. Думы проголосовали против такой оптимизации.

Тогда объединение Приуральского района и Лабытнанги стартовало во второй раз. Марина Трескова и Иван Сакал ездили по посёлкам и деревням и рассказывали про плюсы укрупнения муниципалитетов. В частности, власти в качестве аргумента о необходимости слияния называют формирование единой туристической территории – Лабытнанги станет центром туристического кластера: в Приуральском районе возводится горнолыжный комплекс Рай-Из, строится турбаза Харбей и существует природный парк Ингилор.

Приуральский район, Наталья Ефремова

