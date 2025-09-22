Глава Приуральского района Иван Сакал перешел на новую работу в Заксобрание Ямала

Глава Приуральского района Иван Сакал сложил полномочия – он сообщил, что переходит на работу в Заксобрание ЯНАО. По итогам выборов он стал депутатом-списочником от «Единой России».

Следующий глава Приуральского района будет руководить уже другой территорией – дело в том, что Приуральский район объединили с городом Лабытнанги. Руководителем объединённой территории с большой долей вероятности станет действующий глава Лабытнанги Марина Трескова.

«Остаюсь приуральцем и продолжу работать на пользу жителей, но уже в новом качестве. Спасибо вам за всё!», – написал в своих соцсетях г-н Сакал. При этом уже избрана и начала работу дума объединенного Приуральского района. Её возглавил экс-спикер думы Лабытнанги Евгений Зуйков – замруководителя больницы Лабытнанги. Дума уже объявила конкурс на пост главы района.

