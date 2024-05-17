Горнокнязевск присоединят к Салехарду

Очередные территориальные изменения запланировали власти Ямала – посёлок Горнокнязевск из Приуральского района войдёт в состав Салехарда. Об этом сообщил глава Приуральского округа Иван Сакал. Вместе с главой Салехарда Алексеем Титовским он обсуждал эту тему с жителями посёлка. Поводом для территориальных изменений чиновники называют удалённость от райцентра – Аксарки.

«Накануне поступило письмо от жителей посёлка, в котором говорилось о проблемах, связанных с удаленностью поселка от райцентра. Согласен с людьми, получать услуги по оформлению документов, посещать больницу и МФЦ удобнее в Салехарде. Близость к городу играет свою роль. Не все могут приехать в Аксарку. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, повысить удобство пользования всеми положенными услугами, посёлок должен войти в состав города», – написал г-н Сакал.

27 мая состоится встреча для жителей посёлка, где планируется обсудить слияние посёлка и Салехарда.

Согласно официальному документу, инициативу о присоединении Горнокнязевска к Салехарду выдвнул сам Иван Сакал. В поставнолении главы Приуральского района говорится, что он предлагает думам Приуральского района и Салехарда высказат мнение по этому вопросу.

Ранее возникло предложение присоединить Приуральский район к Лабытнанги. Однако местные жители выступили против. В итоге решение пока не приняли.

Салехард, Наталья Ефремова

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