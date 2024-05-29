Депутаты Салехарда повторяют, что Горнокнязевску будет лучше в столице Ямала

Дума Салехарда одобрила присоединение посёлка Горнокнязевск (Приуральский район) к столице Ямала. Об этом сообщили в самой думе вечером 29 мая 2024 года.

Депутаты Салехарда уверены, что посёлок теперь будет развиваться лучше, чем в составе Приуральского района.

Присоединение посёлка к муниципалитету даст возможность решить множество наболевших вопросов. В частности, регулярного автобусного сообщения, благоустройства посёлка, вопросов образования, медицинского и продовольственного обслуживания, газификации поселка и много других, – пишут в аккаунте думы и даже приводят мнение одного из депутатов.

«Я увидел своими глазами, как активно жители Горнокнязевска высказывались за присоединение к Салехарду. Программа, которую озвучил Алексей Леонидович Титовский, ещё больше вдохновила всех», – цитируют в аккаунте думы депутата Александра Бородина.

Дума Приуральского района одобрила присоединение Горнокнязевска к Салехарду сегодня утром.

Сначала Приуральский район хотели присоединить к Лабытнанги, однако жители выступили против. После этого глава Приуральского района Иван Сакал сообщил о том, что есть инициатива о присоединении. После этого в соцсетях появилось письмо Прасковьи Куйбиной-Филант (Филант), которая является помощницей сенатора.

Салехард, Приуральский район, Наталья Ефремова

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