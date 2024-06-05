В Заксобрание ЯНАО внесли законопроект о присоединении Горнокнязевска к Салехарду

В Заксобрание ЯНАО внесли законопроект о присоединении посёлка Горнокнязевск к Салехарду. Документ называется «об изменении границ муниципальных образований в ЯНАО и внесении изменений в некоторые законы». Сейчас посёлок входит в состав Приуральского района ЯНАО.

Законопроект внесла гордума Салехарда, которая ранее одобрила присоединение. «За» передачу Горнокнязевска Салехарду выступили и сами жители посёлка, и дума Приуральского района. Посёлок небольшой. В нём действует комплекс для туристов – этнодеревня.

Мотивом для присоединения к Салехарду стала удалённость Горнокнязевска от Аксарки – райцентра Приуральского района, куда он входит сейчас. До Салехарда людям проще и быстрее добраться.

Салехард, Наталья Ефремова

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