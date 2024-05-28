Глава Салехарда Титовский пообещал жителям присоединяемого Горнокнязевска блага цивилизации

Глава Салехарда Алексей Титовский пообещал жителям Горнокнязевска улучшить инфраструктуру. Это случится в связи с тем, что Горнокнязевск из Приуральского района перейдёт в состав Салехарда.
«Присоединение поддерживается большинством, но закономерно, что остаются хозяйственные вопросы.
Отвечаю на основные:
✅ Проведём газификацию поселка. В этом году завершим разработку проекта с УСГГ, в следующем – приступим непосредственно к работам.
✅ По поступающим заявкам скорректируем график подвоза воды.
✅ Будут отремонтированы два участка дорог, общей протяжённостью 1,2 км.
✅ С 1 июля запустим автобусный маршрут между Салехардом и Горнокнязевском.
✅ Отремонтируем баню и установим дополнительные нагреватели для воды.
Он также сообщил, что один из предпринимателей Салехарда готов открыть в посёлке магазин, где будут продукты питания и хозтовары.
После того, как слияние одобрили жители посёлка, необходимо запустить процедуру изменения границ двух муниципалитетов.
Ранее стало известно, что у Салехарда готова программа развития, в которую входит Горнокнязевск.
Салехард, Приуральский район, Наталья Ефремова
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