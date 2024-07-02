Из Салехарда в Горнокнязевск пустили автобус

Между Салехардом и посёлком Горнокнязеск начали ходить автобусы. Старт сообщения случился 1 июля, как и анонсировал глава Салехарда Алексей Титовский ранее.

«По маршруту курсирует микроавтобус, рассчитанный на 17-18 мест. В день будет осуществляться по два рейса. Время отправления из Салехарда в 07:00 и 17:30, из Горнокнязевска в 07:40 и 18:20. Время в пути – около 40 минут», – рассказали в соцсетях департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

Горнокнязевск присоединили к Салехарду в июне 2024 года. Одним из обещаний столичной мэрии было запустить автобус между населёнными пунктами.

Также г-н Титовский обещал жителям посёлка газификацию, новый график подвоза воды, ремонт дорог и бани.

Салехард, Наталья Ефремова

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