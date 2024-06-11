На срочном заседании депутаты Заксобрания Ямала передали Горнокнязевск Салехарду

Утром 11 июня депутаты Заксобрания ЯНАО провели заседание, на котором приняли решение о присоединении посёлка Горнокнязевск к Салехарду. Посёлок вышел из состава Приуральского района. Повестка заседания и информация о нём появилась за несколько часов до самого заседания. Большая часть депутатов, очевидно, присутствовала на заседании в режиме онлайн (теперь ямальским депутатам можно вообще не приходить на собрания). Например, один из докладчиков Надежда Гудкова участвовал в режиме видеоконференцсвязи.

В пресс-службе ЗС сообщили, что повестка заседания появилась на сайте накануне вечером. Анонс в соцсети не выкладывали. Таким образом число информированных о заседании граждан сильно снизилось. В июне состоится ещё одно заседание – 25 числа. Почему нельзя было дождаться этого дня, чтобы присоединить посёлок – неясно.

Согласно справке ЗС ЯНАО, национальный посёлок Горнокнязевск расположен в 15 км от окружной столицы. Преимущественно в нём проживают представители коренных малочисленных народов Севера, численность населения на 1 января 2024 года – 161 человек. В посёлке есть начальная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, в 2001 году был открыт музей под открытым небом, этнодеревня. Большая часть жителей посёлка в составе семейно-родовых общин занимаются рыболовством, национальными промыслами.

27 мая состоялся сход граждан посёлка, на котором жители проголосовали «за» присоединение к Салехарду. После этого думы Салехарда и Приуральского района тоже поддержали переход посёлка из одного муниципалитета в другой. Затем гордума Салехарда внесла законопроект в окружную думу.

Салехард, Наталья Ефремова

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