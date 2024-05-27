Жители Горнокнязевска одобрили присоединение к Салехарду

Жители, прибывшие на сход граждан, одобрили присоединение посёлка Горнокнязевск (Приуральский район) к Салехарду. Сход состоялся вечером 27 мая.

На публичные слушания пришли 42 человека, пишет агентство «Cевер-Пресс» с места событий. Всего же в посёлке зарегистрировано 124 жителя.

По данным главы Салехарда Алексея Титовского, 33% жителей посёлка работают в Салехарде, 32% детей посещают школы и детсады окружного центра. Он пообещал автобус для подвоза этих детей.

Затем слово взял глава Приуральского района Иван Сакал. Как выяснилось, Салехард готов принять Горнокнязевск – уже есть программа развития муниципалитета, где фигурирует посёлок.

Сакал отметил, что во время опроса горнокнязевцев о переселении из ветхо-аварийного жилья, который проводился осенью, пять из 11 семей захотели переехать в Салехард, одна – в другой регион.

Жители посёлка интересовались, не станет ли Горнокнязевск площадкой для многоэтажной застройки, чтобы сюда переехали салехардцы. Титовский заверил, что такого не будет. Выделять земли под коттеджи и дачи власти также не планируют.

Поселковый ФАП, который находится в ведении районной больницы, перейдёт под управление Салехардской окружной клинической больницы. Почтовое отделение в Горнокнязевске открывать не будут – несколько раз в неделю посёлок будут посещать сотрудники почты, чтобы вручить и забрать корреспонденцию. Они же будут доставлять пенсию.

Далее обуждать вопрос присоединения посёлка к городу будут депутаты Салехарда и Приуральского района.

Салехард, Приуральский район, Наталья Ефремова

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