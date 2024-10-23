Салехарду дадут деньги на оценку скважин в Горнокнязевске

Власти намерены оценить состояние существующих скважин Горнокнязевского месторождения пресных подземных вод. На это из бюджета выделяют 1,8 млн рублей. Деньги получит Салехарда, так как посёлок недавно присоединили к столице Ямала.

Цель этой работы неясна. Однако известно, что в посёлке есть проблемы с водой. Сейчас жители пользуются привозной водой. В качестве проблемы они называли перебои с доставками этого ресурса из-за распутицы и других причин.

При этом в муниципальных программах Приуральского района, куда ранее входил Горнокнязевск, было запланировано строительство подземного водозабора в посёлке производительностью 10 м³/сут.

Срок реализации проекта в документах был указан такой: 2025-2028 годы.

Салехард, Наталья Ефремова

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