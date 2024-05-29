Депутаты Приуральского района и Салехарда сегодня голосуют за присоединение Горнокнязевска к столице

Депутаты Приуральского района сегодня поддержали присоединение посёлка Горнокнязевск к Салехарду. Пока что посёлок входит в состав Приуральского района. Заседание думы состоялось утром 29 мая. Как рассказали агентству «Новый День» в районной думе, девять депутатов поддержали решение, один воздержался. Депутаты Салехарда проголосуют за это решение тоже сегодня, после обеда.

Когда дума столицы Ямала примет решение, глава Салехарда Алексей Титовский должен будет обратиться в окружное Заксобрание с предложением об изменении границ и отнесении Горнокнязевска к Салехарду.

В пояснительной записке проекта решения думы Салехада перечислены преимущества присоединения Горнокнязевска к Салехарду:

– повышение инвестиционной привлекательности территории городского округа город Салехард в целом и, как следствие, новый импульс социально-экономическому развитию города;

– осуществление планирования новых территорий для развития муниципального образования, включая жилищную застройку, социальную и производственную инфраструктуру;

– повышение индекса качества городской среды, вывод территории посёлка на новый уровень благоустройства;

– привлечение квалифицированных кадров в различные сферы экономики и управления;

– повышения эффективности органов местного самоуправления, с помощью приближения их к населению.

«На реализацию вышеуказанных мероприятий планируемые расходы составят 3 млн 746 тыс. рублей. Планируемый источник финансирования указанных расходов – окружной бюджет», – говорится в пояснительной записке. Но нет расшифровки – на что именно уйду эти деньги.

27 мая вечером состоялся сход граждан, на котором жители посёлка поддержали присоединение к Салехарду.

Ранее с такой инициативой вышел глава Приуральского района Иван Сакал.

Салехард, Приуральский район, Наталья Ефремова

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