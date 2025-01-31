Очередные слушания завершились удачно для авторов реформы слияния Приуральского района и Лабытнанги

Публичные слушания по объединению Приуральского района и Лабытнанги в селе Белоярск прошли удачно для представителей власти – жители поддержали реформу. Об этом сообщили главы муниципалитетов Марина Трескова и Иван Сакал.

«Транспортная доступность остаётся для белоярцев одним из ключевых вопросов. В данный момент рассматривается организация «бесшовного маршрута». Кроме того, программа предполагает ремонт дороги до вертолётной площадки и самой площадки, а также создание небольшого модульного здания для комфортного ожидания пассажиров», – сообщила г-жа Трескова в своих соцсетях.

Для совхоза «Байдарацкий» намерены приобрести цех по переработке оленины.

Ранее публичные слушания прошли в селе Катравож. Там объединение также поддержали. Сегодня слушания должны состояться в райцентре Приуральского района – в Аксарке.

Приуральский район, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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