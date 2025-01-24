В Приуральском районе прошли первые публичные слушания по присоединению к Лабытнананги

В Приуральском районе начались публичные слушания по объединению муниципалитета с Лабытнаннги. Первое обсуждение прошло в Катравоже накануне, 23 января. Как сообщил глава района Иван Сакал в своих соцсетях, жители проголосовали за слияние.
«Вышли с инициативой, что объединённый район будет и должен называться Приуральским», – сообщил г-н Сакал.
Сегодня, 24 января, слушания пройдут в Харсаиме, 30 января – в Белоярске, 31 января – в Аксарке.
После завершения публичных слушаний депутаты думы Приуральского района обратятся в Заксобрание с целью присоединиться к Лабытнанги.
В Лабытнанги слушания пройдут 3 февраля.
Приуральский район, Лабытнанги, Наталья Ефремова
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