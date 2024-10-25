Омичи за 7,4 млн рублей придумают для Аксарки логотип и инвестпроекты

Омский институт разработает мастер-план села Аксарка. Стоимость работ – 7,4 млн рублей. Таковы итоги аукциона, которые опубликованы на сайте госзакупок.

Официально контракт заключен 21 октября, но уже 17 октября специалисты института «ГРАД» работали в Аксарке – они организовали «встречу в формате форсайт» по развитию села. То есть очевидно, что конкурс на сайте госзакупок был безальтернативным, власти ещё до его окончания выбрали проектировщиков.

«Институт Территориального Планирования «Град» должен до конца года сделать мастер-план села, включая архитектурную концепцию и план развития.

Задачей работы по созданию мастер-плана является «создание основы для решений по развитию населённого пункта как административного центра сельской территории «Большого Приуралья» (муниципального округа Приуральский район, на территории которого располагается Салехард и Лабытнанги)», говорится в документах закупки.

В рамках работы аналитикам нужно будет собрать идеи жителей. При этом ранее глава Лабытнанги Марина Трескова (именно к Лабытнанги планируется в скором времени присоединить Приуральский район, очевидно, вместе с Аксаркой) говорила, что идеи от жителей собраны ею самой.

Омские специалисты также должны будут сделать то, что в других городах называли «дизайн-кодом» – требования к внешнему виду и размещению информационных и рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, сезонных кафе и уличной мебели. А также должны будут придумать, в какие цвета в селе будут окрашены фасады и какой будет подсветка зданий. Нужно также будет придумать логотип и фирменный стиль Аксарки.

Сначала аналитикам придётся проанализировать текущее положение дел в экономике и инфраструктуре села. Затем необходимо дать советы, какие развивать инвестиционные проекты и как улучшить инфраструктуру.

В Приуральском районе инвестор с условием возврата инвестиций из бюджета должен построить горнолыжный комплекс Рай-Из. По задумке властей, район вскоре станет местом притяжения для туристов. Кроме горнолыжного комплекса, как полагают чиновники Ямала, гостей должны привлечь научная станция «Снежинка», которая пока тоже строится, и природный парк Ингилор с овцебыками.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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