Глава Лабытнанги Трескова поможет соседу Сакалу управлять районом

Глава Лабытнанги Марина Трескова вместе с главой Приуральского района Иваном Сакалом сделала заявления о судьбе Приуральского района. Сначала г-жа Трескова выступила вместе с коллегой перед депутатами Заксобрания Ямала, потом опубликовала пост в своём тг-канале о том, что разделять Приуральский район недопустимо и что она будет помогать соседям развиваться.

«Готова в рамках межмуниципального сотрудничества предложить свой опыт населению Приуральского района на личных встречах. Мы вместе над этим работаем», – написала г-жа Трескова.

Глава Приуральского района Иван Сакал в своих соцсетях написал, что в июле он совместно с мэром Лабытнанги проведёт личные встречи в крупных насёленных пунктах района, чтобы пообщаться с жителями и «довести правдивую информацию».

Как уточнил собеседник в правительстве Ямала, Лабытнанги и Приуральский район будут рассматриваться как единая зона «Приуралье» в связи с тем, что у них будут совместные туристические проекты (расположены туробъекты будут в Приуральском районе, но ближе всего к Лабытнанги, поэтому там будут располагаться обслуживающие объекты). С этим связано и участие Марины Тресковой в обсуждении планов развития района.

Ранее дума Приуральского района отказалась согласовывать присоединение Приуральского района к Лабытнаги. После этого входящий в состав Приуральского района посёлок Горнокнязевск выступил с инициативой присоединения к другому муниципалитету – Салехарду. Передача посёлка уже состоялась. Этот процесс запустил слух о том что Приуральский район и дальше будут делить. Канал «Погоны и галстуки» (канал связывают с агентством «Ура.ру») написал о том, что район разделят на три части. «Восточная часть в месте с райцентром в Аксарке перейдёт в ведение мэра Надыма Жаромских, западная часть, как и предполагалось, отойдёт мэру Лабытнанги Тресковой, а северные территории передадут главе Ямальского района Кугаевскому», – писал канал.

Именно это побудило Трескову и Сакала выступить с опровержением и сказать о том, что делить Пиуральский район недопустимо.

Публично высказался на тему возможного раздела района и спикер Заксобрания Ямала Сергей Ямкин. «Как заверили нас коллеги, никаких планов по ликвидации района не планируется. Ещё раз подтвердили, что целостность района нарушена не будет», – написал он.

Приуральский район, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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