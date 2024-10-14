Главой Лабытнанги назначили Марину Трескову

В Лабытнанги дума назначила главу города – ею стала Марина Трескова, действующий градоначальник. Как видно на кадрах «Ямал Медиа», на церемонии присутствовал заместитель губернатора ЯНАО Сергей Климентьев.

Неясно, кто стал конкурентом г-жи Тресковой – эти сведения в конкурсной комиссии скрывали, ссылаясь на то, что у них нет разрешения раскрывать персональные данные участников.

Обновлено в 12:40. Марина Трескова написала о назначении в своём телеграм-канале. Она отметила, что на церемонии присутствовал глава соседнего муниципалитета (который вскоре должны присоединить к Лабытнанги) – Приуральского района.

«Также хочу поблагодарить за поддержку присутствовавшего на церемонии вступления в должность Главу Приуральского района Ивана Сакала. Вместе с коллегой мы проделали серьёзную работу по созданию программы перспективного развития Большого Приуралья. Уверена: нам удастся окончательно сформировать этот стратегически важный документ и воплотить его в жизнь», – сообщила Трескова, обозначив, очевидно, одну из своих зада на посту главы.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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