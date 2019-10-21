Еще трое коренных жителей Ямала провалились под лед

На Ямале сезонный всплеск происшествий на водоемах, покрытых тонким льдом. Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении МЧС, в воскресенье, 20 октября, в 25-ти километрах от Лабытнанги под лед провалились три человека.

Трое мужчин, проживающих рядом с Лабытнанги в чумах, ехали на снегоходе и провалились под лед на реке. «Пострадавшие смогли самостоятельно выбраться из воды и позвонили в МЧС. Им на помощь прибыли специалисты ГКУ «Ямалспас», – уточнили в управлении МЧС по ЯНАО. Мужчинам была оказана помощь, затем их доставили к месту проживания.

Как сообщал «Новый День», днем ранее, 19 октября, аналогичный инцидент произошел в 110 километрах от села Мыс Каменный, где местный житель провалился под лет вместе с малолетними детьми. Оленевод и два мальчика погибли во время каслания стада оленей. Погибшим детям было 4 и 5 лет. В СУ СКР по ЯНАО сообщил о проведении доследственной проверки.

Работы спасателям в последние дни добавили и ямальские рыбаки. На минувшей недели противопожарная служба ЯНАО за два дня, 17 и 18 октября, эвакуировала более 20 человек. Рыбаки на лодках из-за понижения температуры попадали «ледяной плен».

Салехард, Лабытнанги, служба информации

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