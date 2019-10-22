На Ямале топ-менеджера сервисной компании, дававшего взятки «дочке» Роснефти, не смогли посадить в тюрьму

В Новом Уренгое вынесен приговор заместителю директора ООО «НефтеХимПромПоволжье». Попавший под суд топ-менеджер пытался заплатить представителю «Сибнефтегаза» за ремонт скважин. Суд не смог отправить взяточника в колонию.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, подсудимый получил четыре года условного срока. «При вынесении приговора судом учтено, что имеющееся у мужчины заболевание входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», – уточнили в окружном следкоме.

Как сообщал «Новый День», часть взятки заместитель директора по бурению и супервайзингу «НефтеХимПромПоволжье» передал в июле 2018 года. В общей сложности представителю «Сибнефтегаза» было обещано 2,4 млн рублей в рамках договора на оказание услуг по сопровождению строительства, реконструкции и ремонта скважин. За такую сумму подкупа работник «Сибнефтегаза» должен был быстро подписывать акты выполненных работ и не штрафовать за недоделки.

Уголовное дело было возбуждено по ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере за заведомо незаконные действия (бездействие).

Человек, который получал взятку, проходил в деле свидетелем. Ранее прокуратура рассказывала, что он является начальником отдела компании «Сибнефтегаз».

«Сибнефтегаз» входит в холдинг «Роснефть», осуществляет разработку Берегового и Пырейного месторождений, а также Хадырьяхинского лицензионного участка ЯНАО.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 21.10.19

Работникам муниципального предприятия Салехарда не платят зарплату. / Ямалец забил обидчика сестры осколком от бутылки: «более 70 ударов». / В Новом Уренгое закрыли понтонную переправу, людей пересадят на «подушки». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»