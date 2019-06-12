Силовики на Ямале закончили дело о взятке для дочки «Роснефти»

Следственный комитет ЯНАО окончил расследование дела в отношении замдиректора сервисной компании, который давал взятку. Речь идет о работнике компании «НефтеХимПромПоволжье». Также раскрыт и взяткополучатель – это представитель компании «Сибнефтегаз» (ранее этой информации не было). Деньги представитель подрядчика предлагал за то, чтобы заказчик подписал акты выполненных работ и не штрафовал за недоделки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Ямала.

Деньги заместитель директора по бурению и супервайзингу передавал 19 июля 2018 года. Но не всю взятку сразу, общий размер которой – 2 млн 450 тыс. рублей. А только часть – 130 тыс. рублей. Следователи установили, из переданных денег 50 тыс. рублей предназначались за подписание двухсторонних актов об оказании инженерных услуг без получения полной отчетной документации. И еще 80 тыс. рублей – в качестве первой части взятки за приемку услуг без применения высоких понижающих коэффициентов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Квалификация – часть 4 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере за заведомо незаконные действия (бездействие).

Неясно, каким статусом в дле обладет человек, который получал взятку. Ранее прокуратура рассказывала, что он являеься начальником отдела компании («Сибнефтегаз» – прим.ред).

Ранее прокуратура Ямала рассказывала, что возбудила административное дело в отношении компании, где работал взяткодатель. По решению суда «НефтеХимПромПоволжье» оштрафовали на 22 млн рублей.

«Сибнефтегаз» входит в холдинг «Роснефть», осуществляет разработку Берегового месторождения и Пырейного месторождений, а также Хадырьяхинского лицензионного участка ЯНАО.

Новый Уренгой, служба информации

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