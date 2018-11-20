На Ямале арестовали имущество сервисной компании, где давали взятку миллионами

Суд арестовал имущество сервисной компании, которая работает с объектами ТЭК на Ямале, из-за коррупции. Речь идёт о компании «НефтеХимПромПоволжье». Сотрудник предприятия, по данным прокуратуры Ямала, предлагал заказчику в Новом Уренгое взятку за покровительство.

«Замдиректора по бурению и супервайзингу в июле 2018 года предложил начальнику отдела одного из предприятий подкуп в 2,4 млн рублей за подписание актов выполненных работ без проверки, а также за общее покровительство. При передаче части этой суммы его задержали. Полиция возбудила уголовное дело о передаче подкупа в особо крупном размере», – сообщают в прокуратуре Ямала.

Надзорная инстанция также возбудила дело, только административное. При этом прокуратура воспользовалась новшествами законодательства: с августа 2018 года в кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, позволяющие арестовать имущество нарушителей. По решению мирового суда арестовано имущество компании «НефтеХимПромПоволжье» на 36 млн рублей, также наложен арест на банковский счёт пре6дприятия.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 20.11.18

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