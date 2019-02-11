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Понедельник, 11 февраля 2019, 09:20 мск

Новости Ямал

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На Ямале компанию, где работал взяточник, оштрафовали на 22 млн рублей

На Ямале коммерсантов оштрафовали на 22 млн рублей за взятку. Речь идет о компании ООО «НефтеХимПромПоволжье». Как сообщалось ранее, замдиректора этой компании предложил деньги заказчику за общее покровительство и подписание актов.

«Заместитель директора по бурению и супервайзингу «НефтеХимПромПоволжье» в июле 2018 года предложил начальнику отдела одного из предприятий ТЭК подкуп – 2 млн 450 тыс. рублей. При передаче первой части подкупа его задержали. Прокуратура воспользовалась новшествами в законодательстве и возбудила административное дело в отношении компании, где работал взяткодатель. Счета компании по решению суда арестовали», – напомнили в прокуратуре Ямала в понедельник, 11 февраля 2019 года.

В феврале мировой судья вынес решение по административному делу. «НефтеХимПромПоволжье» оштрафовано на 22 млн рублей.

Расследование уголовного дела о даче представителем организации коммерческого подкупа не завершено.

Новый Уренгой, служба информации

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