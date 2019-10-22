Во время взрыва в Лабытнанги пострадал юноша

В Лабытнанги во время пожара и взрыва в гаражном кооперативе пострадал 18-летний молодой человек. Как сообщили «Новому Дню» в ямальском управлении МЧС, юношу доставили в приемное отделение больницы, у него ожоги первой и второй степени.

Сам пожар, уточняют МЧСники, был полностью потушен в 16:56 часов. «Спасателям удалось своевременно эвакуировать газовые баллоны из зоны возможного горения в безопасное место, которые находились в гаражах, а дверь одного из них пожарным пришлось вскрыть при помощи бензореза, так внутри него также находился газовый баллон», – уточнили в региональном управлении МЧС.

По итогам ЧП две машины сильно повреждены и обгорели, три гаражных бокса полностью разрушены из-за взрыва газового баллона, повреждены еще два гаража.

Как сообщал «Новый День» в 15:20 часов на пульт оперативному дежурному поступило сообщение о пожаре на улице Больничная, где расположен гаражный кооператив.

«На момент прибытия уже произошел взрыв газового баллона с последующим обрушением и возгоранием гаражей, существовала угроза распространения пожара. Жилых домов вблизи гаража нет», – уточнили в УМЧС по ЯНАО.

Огонь распространился на 100 кв метров. Пожар был локализован за полчаса. На месте работают дознаватели МЧС России для установления причины ЧП.

Лабытнанги, служба информации

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