Фонд «Сотрудничество Ямала» снова получит миллионы на несколько проектов

Фонд «Сотрудничество Ямала» получит субсидию в 5 млн рублей. Об этом сообщается в постановлении окружного правительства. Деньги «дочке» регионального департамента внешних связей выделяются из бюджета Ямала.

Главным распорядителем выделенных миллионов постановлении назван окружной департамент внешних связей, который является учредителем некоммерческой организации – Фонд «Сотрудничество Ямала».

Как прокомментировали «Новому Дню» в региональном правительстве, финансовая помощь предоставляется фонду сразу для нескольких проектов.

«Субсидия будет направлена на поддержку деятельности Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Это зарплаты, командировки, проведение мероприятий. Деятельность Ассоциации имеет большое значение для Ямало-Ненецкого автономного округа. Совместно с общественной организацией правительство ЯНАО отстаивает интересы коренных малочисленных народов Севера. Ассоциация способствует продвижению законодательных инициатив автономного округа по защите прав и интересов коренных народов Ямала на федеральном и мировом уровне», – заявили в окружном правительстве.

Частично бюджетные деньги будут также потрачены на поддержку двух общественных организаций – «Поисковый отряд Карские экспедиции» (создан правительством ЯНАО в 2014 году для увековечивания памяти погибших воинов, – прим.ред.) и НО «Обско-Полярное отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества». Часть средств фонд направит на поддержку регионального управления мусульман ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году ямальский фонд уже получал дополнительную помощь от региональных властей. Весной 2019 года были выделены 550 млн рублей на религиозные проекты – строительство храма в честь Преображения Господня на берегу Шайтанки в Салехарде и медресе в Новом Уренгое.

Салехард, ЯНАО, служба информации

Салехард, ЯНАО. Другие новости 22.10.19

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