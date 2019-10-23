В Салехарде придумали новый мем для городских дорог, в мэрии посмеялись и объяснились

В паблике «Салехард» в социальной сети «ВКонтакте» появился новый мем, посвященный городским дорогам. Авторы карикатуры посадили в глубокую яму клоуна из американского фильма-ужасов «Оно».

«Только за последний год Ямал не раз оказывался на слуху у жителей России. Именно такие случаи становились поводом для создания прикольных мемов. Вот один из них. Яма на дороге Салехарда – чем не повод поселить туда клоуна из фильма «Оно».

Страшный герой романа Стивена Кинга выглядывает из глубокой ямы в микрорайоне Удача. О шутке горожан в мэрии Салехарда узнали от корреспондента «Нового Дня». «Смешно. Остроумно», – прокомментировал агентству один из сотрудников городской администрации.

Официально в мэрии Салехарда заявили, что мем уже устарел и его основой стала фотография, сделанная весной 2019 года.

«Данное фото из обращений жильцов микрорайона Удача. Ситуация была исправлена в экстренном порядке. А в летний период 2019 года дорога в данном микрорайоне была выполнена в капитальном исполнении», – заявили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Салехарда.

Как сообщал «Новый День», весной 2019 года Ямал прославился в соцсетях: героем мема тогда стал мальчик на качелях. В Ноябрьске ребенок спокойно качался, в то время как у него за спиной полыхал жилой дом. Видео было сделано 25 мая 2019 года на улице Изыскателей, где горел расселенный барак.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 23.10.19

На Ямале меняют правила выплаты материнского капитала: он вырастет и перестанет быть однократным. / Фонд «Сотрудничество Ямала» снова получит миллионы на несколько проектов. / Во время взрыва в Лабытнанги пострадал юноша. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»