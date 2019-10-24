Ямальские депутаты проголосовали за поправки, которые позволяют укрупнять муниципалитеты

Депутаты Заксобрания ЯНАО в четверг, 24 октября, в первом и окончательном чтениях проголосовали за корректировку Устава округа, которая позволит создавать на Ямале укрупненные территории – муниципальные округа.

Законопроект представил депутат Заксобрания Ямала Эдуард Яунгад. Он обратил особое внимание на то, что поправки, внесенные в две статьи Устава ЯНАО (ст.52 и 53), не несут под собой ничего, кроме приведения окружного законодательства в соответствие с федеральным.

«Социально-экономических последствий принятие проекта закона не предполагает, поскольку его положениями только закрепляется возможность образования на территории автономного округа муниципальных образований, наделенных статусом муниципального округа. Также принятие вопроса не потребует признания утратившими силу законов автономного округа и иных нормативных правовых актов, а также расходов из окружного бюджета», – зачитал основные тезисы из пояснительной записки депутат Яунгад.

О поправках агентство «Новый День» уже писало. Они предполагают возможность создания укрупненных муниципальных округов, в которых поселения теряют статус самостоятельных муниципальных образований. В такой округ может войти сколько угодно поселений. Условно, если решение примет Тазовский район, будут ликвидированы все поселковые управы, останется только администрация района.

Накануне заседания ямальского Заксобрания Эдуард Яунгад заявил, что речь идет лишь о закреплении права образования муниципальных округов. «Это не значит, что уже завтра грядут, какие-либо, уставные изменения», – подчеркнул депутат Яунгад.

На заседании Заксобрания ЯНАО, которое проходит в эти минуты, присутствуют 16 депутатов из 22. Четверо отсутствующих доверили свои голоса коллегам-депутатам. Таким образом при голосовании учитывались 20 голосов. Итог голосования: 17 депутатов «за», три ямальских депутата воздержались.

ЯНАО, Салехард, служба информации

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