Силовики проверяют, кто заразил детей сальмонеллезом в Ноябрьске: «мясо везли полгода»

Инцидентом в детском садике Ноябрьска, где детей заразили сальмонеллезом, занимается СУ СКР по ЯНАО. Об этом во время заседания ямальского Заксобрания заявила главный санитарный врач округа, глава регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

«Дело передано в следственный комитет, который проверит всю цепочку поставщиков продукции», – сообщила в четверг, 24 октября, депутатам ямальского Заксобрания Нечепуренко. По ее словам, в детском садике «Синеглазка» в итоге заболели не 11, а 20 детей.

Главный санитарный врач отметила, что мясо курицы, которое и стало источником заражения, было выработано на сургутской птицефабрике «Белоярочка» еще в апреле 2019 года. В детский сад «Синеглазка» продукция поступила полгода спустя.

«Между «Белоярочкой» и конечным поставщиком продукции был еще посредник. Сейчас всю цепочку поставщиков проверяют следователи. Все материалы в СУ СКР по ЯНАО мы уже передали», – отметила глава регионального Роспотребнадзора.

Партия мяса, которая полгода добиралась до Ямала, уже утилизирована.

Как сообщал «Новый День», 9 октября в Ноябрьске был закрыт на карантин детский сад «Синеглазка». Обед с бактериями сальмонеллы детям приготовили 2 и 3 октября, а 7 октября уже зарегистрировали первых 6 заболевших. Как заявляла «Новому Дню» руководитель детсада Светлана Босякова, с острой кишечной инфекцией слегли ребята от 3 до 5 лет. Г-жа Босякова сообщала, что больны 11 малышей.

Поставщик продуктов – ноябрьское ОАО «Комбинат общественного питания», закупил 1700 килограммов сырья у птицефабрики Сургутского района. После ЧП в дошкольном учреждении курятина была отправлена на экспертизу и в двух партиях мяса региональный Роспотребнадзор нашел бактерии сальмонеллы.

Представители ОАО «Комбинат общественного питания» своей вины не признают. Секретарь комбината в телефонном разговоре с корреспондентом агентства заявила, что «мы не оказываем детским садам услуг по горячему питанию». Вероятно, представитель поставщика подразумевает, что дети подхватили сальмонеллу по вине кухонных работников.

Сегодня, выступая перед депутатами ямальского Заксобрания, Людмила Нечепуренко отметила, что детей в ямальских садиках и школах нужно кормить олениной, а не мясом, которое по полгода лежит на складах. «Не должно такого быть. Нужна оленина», – обратилась глава ведомства к депутатам округа.

Ноябрьск, Салехард, служба информации

Ноябрьск, Салехард. Другие новости 24.10.19

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