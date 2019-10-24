Главный санитарный врач Ямала разрешила туберкулезникам гулять на детских площадках в Харпе

Больные туберкулезом, переведенные в поселок Харп после ликвидации тубдиспансера в Салехарде, не должны смущать жителей поселка. Об этом в четверг, 24 октября, во время заседания окружного Заксобрания заявила главный санитарный врач Ямала, глава регионального Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

Вопрос поднял депутат, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Заксобрании Валерий Степанченко. «Больные туберкулезом гуляют на детских площадках. Выпивают прямо там же. Родители сильно возмущаются и бьют тревогу. Прокомментируйте эту проблему», – обратился к Нечепуренко справедливорос.

Г-жа Нечепуренко напомнила депутатам, что в прошлом она – фтизиатр. «Поверьте мне, как специалисту, который работает уже 33 года. Чтобы заразиться туберкулезом, надо 2-3 месяца проживать с больным в тесном контакте. Если больные просто гуляют, они никого не заразят», – заявила глава окружного Роспотребнадзора и привела региональную статистику по заболеваемости.

По оценке специалиста, уровень заболеваемости туберкулезом на Ямале самый низкий по сравнению с другими регионами УрФО. Субъект РФ признается неблагополучным, если на 100 тыс населения приходится 60 больных. В ЯНАО, по статистике, приведенной Нечепуренко, на 100 тыс ямальцев зарегистрировано 34 больных. Чаще других туберкулезом болеет коренное население округа.

Позиция г-жи Нечепуренко противоречит словам уполномоченного по правам человека на Ямале Анатолия Сак. Весной 2019 года омбудсмен поднял вопрос обеспечения безопасности населения поселка Харп, куда перевели всех больных туберкулезом после ликвидации диспансера в столице Ямала. Сак рассказал, что пациенты с открытой формой туберкулеза свободно гуляют в поселке, в том числе и на детских площадках. А вокруг больницы даже нет забора. Омбудсмен заявил, что необходимо навести порядок в стационаре и выпускать больных только по пропускам.

Сами жители поселка реагируют на проблему крайне остро. Харп, где лечат чахоточных, и где расположена знаменитая на всю Россию колония «Полярная сова», заполонили туберкулезники. Селяне подтверждают, что больные свободно разгуливают по улицам, плюются, ходят в магазины и выпивают вместе с местными, которые даже не догадываются о том, рядом с ними пациенты диспансера. Ранее проблему поднимал и глава поселка Артур Чебан.

«Я понимаю всю важность учреждения и его необходимость, но речь идет о том, что эти пациенты хотят выпить, выходят за территорию больницы, находят себе собутыльников. А местные даже не подозревают, откуда эти люди. Идет распространение болячки среди населения», – рассказал Артур Чебан.

Жители поселка даже обсуждали возможность обратиться в суд, чтобы добиться ликвидации туберкулезного диспансера в Харпе.

Салехард, Харп, служба информации

Салехард, Харп. Другие новости 24.10.19

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