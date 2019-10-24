Мэр Нового Уренгоя, получивший замечание от Артюхова, нашел куда вывозить снег

В Новом Уренгое найдена новая площадка под «снежный полигон». Об этом в четверг, 24 октября, заявил глава города Иван Костогриз во время заседания Заксобрания ЯНАО.

Как сообщил ямальским депутатам г-н Костогриз, уже этой зимой снег будет вывозиться за город в район 16-ого карьера по захоронению стройматериалов. «Город готов компенсировать дополнительные расходы предприятию, ответственному за вывоз снега – больше времени будет уходить на дорогу. Нужно будет и задействовать больше единиц техники», – прокомментировал глава Нового Уренгоя.

Снегоприемником в самом большом городе ЯНАО ранее служил полигон на Южной объездной дороге. Когда снег таял, вдоль трассы оставались кучи мусора. На проблему ямальскому губернатору Дмитрию Артюхову указал житель города, он написал главе региона в социальных сетях.

Позднее губернатор сам осмотрел полигон в рамках визита в Новый Уренгой. Глава газовой столицы Иван Костогриз, который сопровождал Артюхова, заявил, что ограждение полигона будет стоить очень дорого.

«Вы ни разу об этой проблеме не говорили. Так быть не должно, с дороги все это безобразие видно. Люди справедливо жалуются», – ответил руководителю города Дмитрий Артюхов.

Новый Уренгой, Салехард, служба информации

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