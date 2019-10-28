В «Салехарддорстрое» рассказали про долги перед работниками

Долги по заработной плате перед работниками АО «Салехарддорстрой» полностью погашены. Об этом «Новому Дню» сообщили в бухгалтерии муниципального предприятия, которое занимается городским хозяйством столицы Ямала.

«На прошлой недели всем работникам предприятия погасили накопившиеся за сентябрь долги», – заверили в компании «Салехарддорстрой», но отказались назвать общую сумму задолженности. Как уточняет прокуратура ЯНАО, организация не выплатила заработную плату 77 работникам. Сумма задолженности составила 2,04 млн. рублей.

Как сообщал «Новый День», 21 октября работники муниципального предприятия пожаловались на долги по заработной плате. Пост о проблемах, которые испытывает АО «Салехарддорстрой», был размещен в паблике «В Салехарде».

«Работники сидят без зарплаты, у большинства дети, кредиты, ипотеки. Почему администрация не реагирует на беспредел подконтрольного ей предприятия? 4-й год одно и то же, ни отпускных вовремя, ни зарплаты, за льготный проезд ждем по году. Предприятие фактически банкрот. Обратите уже в конце концов на нас внимание, нас более 200 человек», – говорится в сообщении.

На обращение коллектива в соцсетях отреагировали окружная прокуратура и трудинспекция. Как сообщили «Новому Дню» в трудовой инспекции ЯНАО, проверка деятельности АО «Салехарддорстрой» началась на прошлой недели и продлится 20 рабочих дней. И если жалобы на не выплаченную за сентябрь зарплату уже неактуальны, то ведомству все равно есть чем заняться.

«В рамках проверки проведена встреча с рабочим коллективом данного предприятия. В настоящее время в Инспекцию труда обратились работники по вопросам нарушения в АО «Салехарддорстрой» трудового законодательства», – отметили в надзирающем ведомстве. И уточнили, что эти жалобы не связаны с долгами по зарплате.

Как ранее комментировали ситуацию в мэрии столицы Ямала, проблема с зарплатой возникла, по данным чиновников, из-за нарушений в документах. Там также не прокомментировали сумму задолженности, а также заявление о том, что такая ситуация возникает не впервые.

«Салехарддорстрой» было учреждено на базе другого обанкроченного городского предприятия – «Салехардремстрой».

Салехард, служба информации

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