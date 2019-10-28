Ямальская «дочка» Роснефти залила леса нефтью из-за дырявых трубопроводов

Пять уголовных дел возбуждено в отношении ООО «РН-Пурнефтегаз». Как сообщает прокуратура ЯНАО, ямальская «дочка» Роснефти из-за порывов нефтесборных трубопроводов залила нефтью земли окружного лесного фонда на территории трех месторождений. Ущерб превысил 8,9 млн рублей.

Как уточняет прокуратура ЯНАО, уголовные дела возбуждены по итогам проверок окружной природоохранной прокуратуры.

«Установлены факты загрязнения земель лесного фонда на территории Комсомольского, Барсуковского и Ново-Пурпейского месторождений. Загрязнение земель произошло в результате разливов нефти по причине порывов нефтесборных трубопроводов вследствие образования коррозии», – уточнили в надзорном ведомстве в понедельник, 28 октября.

Общий объем загрязнения земель составил 1 гектар. Уголовные дела возбуждены по ст. 254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами). Ущерб, нанесенный почве, превысил 8,9 млн рублей. Расследование уголовных дел находится на контроле органов прокуратуры.

Как сообщал «Новый День», весной 2019 года аналогичное уголовное дело было возбуждено в отношении компании «Пурнефтегаз». Прокуратура тогда также обнаружила загрязнения на участках трех месторождений компании. В результате разливов нефти и нефтепродуктов загажено семь гектаров земли. Размер причиненного ущерба – более 3,8 млн рублей.

Пуровский район, Салехард, служба информации

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