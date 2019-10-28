В Салехарде суд вынес приговор владельцу торгового центра, где ребенок упал в дыру между этажами

Суд Салехарда вынес приговор 56-летнему индивидуальному предпринимателю, в торговом комплексе которого летом разбился 5-летний мальчик. Бизнесмен получил условный срок – 1 год и 6 месяцев. Также ему придется заплатить штраф 250 тыс рублей и выплатить семье ребенка 400 тыс рублей.

Как уточняет СУ СКР по ЯНАО, предприниматель «из корыстных побуждений» экономил при строительстве торгового комплекса на улице Совхозной. «Преследуя цель минимизации затрат, не предусмотрел установку ограждения на лестничной площадке между лестничными маршами, ведущими с первого на второй этаж здания», – выяснилось в ходе следствия. Весной владелец здания сдал площади в аренду. А летом 2019 года в ТЦ произошло ЧП.

Как сообщал «Новый День», ребенок пришел в новый торговый центр с родителями и упал с одного этажа на другой. Эксперты пришли к выводу, что здоровью мальчика нанесен тяжкий вред.

Предприниматель, которого судили по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), свою признал, но частично.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 28.10.19

В Новом Уренгое мертвая женщина час пролежала на перекрестке. / Ямальская «дочка» Роснефти залила леса нефтью из-за дырявых трубопроводов. / Мэрия Нового Уренгоя заплатит за отрезанный у ребенка палец 30 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»