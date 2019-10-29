В Салехарде на берегу реки Шайтанки горел недостроенный храм

Поздно вечером 28 октября в Салехарде тушили пожар в строящемся храме. Как сообщает окружное управление МЧС, сигнал о возгорании поступил в 23:28. Через несколько минут, в 23:55, пожар был полностью ликвидирован. Храмовый комплекс возводится в столице Ямала с 2012 года.

По данным ГУ МЧС по ЯНАО, огонь повредил лишь строительные леса, площадь возгорания около 5 кв метров. Причина ЧП и ущерб устанавливаются. Пострадавших нет.

Храм в Салехарде, который уже несколько лет строится на пожертвования прихожан, а также при участии околоправительственного Фонда «Сотрудничество Ямала», оценивается в 5,4 млрд рублей. В том числе, несколько траншей на строительство были выделены из окружного бюджета.

Как сообщал «Новый День», ранее вопросом финансирования стройки за счет окружного бюджета интересовалась депутат ямальского парламента Елена Кукушкина. «Власти везде говорят о том, что храм строится на пожертвования. Выходит, пожертвования – это бюджетные деньги округа», – оценила стройку парламентарий.

Салехард, служба информации

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