Главный коммунальщик Салехарда покидает свой пост

Глава АО «Салехарддорстрой» Раиф Казиев покидает свой пост. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в мэрии Салехарда. Директором муниципальной компании, которая отвечает за все городское хозяйство окружной столицы, в ближайшее время будет назначен замглавы Салехарда Александр Воробьев.

Получить комментарии у г-на Казиева не удалось. По информации агентства, новую должность коммунальному топ-менеджеру городские власти предлагать не планируют.

Как сообщал «Новый День», и к АО «Салехарддорстрой», и к самому коммунальному управленцу Казиеву возникало много вопросов. Буквально на днях работники коммунального предприятия в социальных сетях пожаловались на долги по заработной плате и сообщили, что «Салехарддорстрой» практически банкрот»».

«Работники сидят без зарплаты, у большинства дети, кредиты, ипотеки. Почему администрация не реагирует на беспредел подконтрольного ей предприятия? 4-й год одно и то же, ни отпускных вовремя, ни зарплаты, за льготный проезд ждем по году. Предприятие фактически банкрот. Обратите уже в конце концов на нас внимание, нас более 200 человек», – цитата поста, размещенного «ВКонтакте» в сообществе «В Салехарде».

После вмешательства прокуратуры ЯНАО долги по зарплате были погашены. Сумма задолженности составляла чуть более 2 млн рублей.

В отношении самого Казиева в 2018 году возбуждалось уголовное дело. Силовики подозревали, что глава «Салехарддорстроя» проживал в квартире, которую оплачивало предприятие.

Место Александра Воробьева, который курировал в администрации Салехарда вопросы городского хозяйства, пророчат главе салехардского автотранспортного предприятия МАТП Алексею Пекарь, который работал в МАТП с 2015 года. Получить у возможного преемника Воробьева комментарии также не удалось. В приемной МАТП сообщили, что г-н Пекарь пока отсутствует, но удивились информации о возможном увольнении директора.

Салехард, служба информации

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